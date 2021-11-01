РИАМО - 1 ноя. До конца текущего года в столице планируют снизить уровень безработицы и достигнуть показателей, которые были до пандемии Covid-19, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

«До пандемии безработица в Москве была 28 тыс. человек. И мы понимаем, что к концу года мы выйдем на эту цифру», - рассказал Стружак в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Стружак добавил, что год назад количество безработных в столице составляло 240 тыс. человек. На сегодняшний день эта цифра составляет 36,9 тыс., то есть уменьшилась более чем в 6 раз.

Ранее сообщалось, что специалисты в сфере продаж очень востребованы и в Москве, и в Подмосковье, при этом в столице работодатели также активно ищут ИТ-сотрудников и маркетологов, а в Московской области - госслужащих и медиков.