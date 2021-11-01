РИАМО - 1 ноя. С 25 по 29 октября жители городского округа Люберцы отправили 18 обращений по содержанию сетей уличного освещения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«9 обращений поступило из Люберец, по 4 обращения – из Малаховки и Краскова, одно из Октябрьского. Все обращения отработаны в установленном порядке», - подчеркнул Ружицкий.

При обнаружении неисправностей системы уличного освещения жители округа могут оставить заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47 или в соцсетях.