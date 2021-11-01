РИАМО - 1 ноя. За неделю с 25 по 31 октября от жителей Люберец в ЕДС ЖКХ округа поступило почти 4 тыс. обращений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе от жителей городского округа Люберцы поступило 3931 обращение в Единую диспетчерскую службу ЖКХ. 1153 обращения связано с работой МособлЕИРЦ, 1131 - с получением справочной информации, 680 - с водоснабжением», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что еще 388 обращений касались вопросов электроснабжения.

С начала года в ЕДС ЖКХ Люберец от жителей городского округа поступило около 210 тыс. обращений.