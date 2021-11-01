РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 27 372 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Более 2,8 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 521 361 случай инфицирования. Скончалось 8 806 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 450 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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