РИАМО - 1 ноя. Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконном обороте черной икры и иной продукции из осетровых, которые занесены в Красную книгу РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что нелегальное производство располагалось в помещении бывшего колбасного завода на территории столицы. Черную икру и осетрину злоумышленники реализовывали через торговые центры», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в местах производства, хранения и сбыта продукции провели обыски. Специалисты нашли более тонны фрагментов рыб семейства осетровых, 57 кг готовой копченой продукции, а еще 500 гр. черной икры.

«Предполагаемый организатор противоправной деятельности задержан», - добавила Волк.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.