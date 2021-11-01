РИАМО - 1 ноя. Московский метрополитен технически готов запустить беспилотные поезда, однако к такой инновации пока не готовы пассажиры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы, кстати, в метро сразу закладываем всю инфраструктуру для беспилотного вождения. Мы уже готовы. За месяц мы способны запустить по БКЛ (Большой кольцевой линии - ред.) беспилотные поезда. Пока мы этого не делаем, потому что люди еще не готовы ехать в поезде, где никого нет. Теперь это не технический, а психологический вопрос. Со временем люди созреют. А мы уже протестировали — беспилотный поезд едет», - сказал Бочкарев в интервью РБК.

Он отметил, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию две новых станции метро, также готовится самый большой одномоментный ввод в истории московской подземки, когда в один день откроются 10 станций Большой кольцевой линии.

«Десять станций должны были сдать в 2022 году, но мы опережаем график фактически на год. Еще девять запустим в следующем году, так замкнем кольцо. Это будет 70 км, 31 станция», - уточнил заммэра.

Он подчеркнул, что второе кольцо метро позволит разгрузить центр города на 25% за счет перераспределения транзитного пассажиропотока.

Большое кольцо московского метро – ключевой проект сегодняшнего столичного метростроения. Эта линия станет самым протяженным подземным кольцом в мире.

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