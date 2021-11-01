РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. В деревне Набережная подмосковного Щелкова 6 ноября будут работать два пункта приема заявлений на социальную газификацию, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Мобильные пункты будут работать на улицах Набережная, вблизи дома №120, с 10:30 до 12:30 и Урожайная, около дома №30 (ДИП), с 13:00 до 15:00.

По всем вопросам, касающимся социальной газификации, можно обращаться в отдел по развитию территории администрации Щелкова по телефону: 8(916)317-51-15.

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