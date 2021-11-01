РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 678 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 30 октября по 1 ноября выявили 8283 случая заболевания. Из них 2866 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 521 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 806 человек, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 450 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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