РИАМО - 1 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова российского министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что отечественный препарат «Спутник Лайт» следует использовать только для ревакцинации, вырваны из контекста. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» должен применяться только для повторной вакцинации.

«Спутник Лайт» можно использовать как для основной вакцинации, так и для довакцинации», — отметил представитель Кремля.

По его словам, показатели эффективности «Спутника V» и «Спутника Лайт» выше, чем у многих заграничных вакцин. Но в то же время этих препаратов разные показатели эффективности в разных возрастных категориях населения, при этом процент эффективности все равно остается высоким.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Ей стал «Спутник V». Затем в стране регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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