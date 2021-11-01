РИАМО - 1 ноя. Московские стройки продолжают функционировать в период эпидканикул, поскольку большинство рабочих вакцинированы и, кроме того, они трудятся на свежем воздухе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Даже на машиностроительных или других предприятиях персонал ближе друг к другу находится, чем на стройке. У нас очень жесткий режим. Температуру проверяют, руки моют, маски носят, воду пьют из разных стаканов, переодеваются в разное время. Плюс огромное количество вакцинированы. В целом по строительному сектору — около 70%», - сказал Бочкарев в интервью РБК.

Эпидканикулы в Москве начались 28 октября и продлятся по 7 ноября. Данная мера позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

В нерабочие дни продолжают функционировать объекты жизнеобеспечения, а также предприятия и организации непрерывного цикла. Закрыты торговые центры, школы, непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг и развлекательные заведения. Также в этот период запрещены массовые мероприятия.

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