РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Капитальный ремонт двух платформ завершили на железнодорожной станции Чёрное в городском округе Балашиха, благодаря этому проезд более 3 тыс. пассажиров стал еще комфортнее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт проходил в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту.

«Специалисты ЦППК уложили новое брусчатое покрытие и отремонтировали сходы. Также заменили ограждения, плиты перекрытия и блоки, обновили лавочки и урны. Для удобства маломобильных групп населения выполнена укладка полосы безопасности и тактильной плитки перед сходами. Кроме того, железнодорожники оборудовали станцию светодиодным освещением», - говорится в сообщении.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и уточнять расписание поездов на сайте ЦППК.