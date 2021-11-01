РИАМО - 1 ноя. В Московском зоопарке перешли на зимнее расписание работы, с понедельника зоосад будет открываться в 09:00, а закрываться в 17.00, сообщает пресс-служба заведения.

Вход в Московский зоопарк теперь будет закрываться в 16:00.

Кроме того, в период нерабочих дней в зоопарке закрыты все павильоны, общепит и аттракционы. Но посетители могут понаблюдать за животными на улице. QR-коды для посещения зоопарка не нужны.

На территорию можно попасть через Главный вход, а еще через вход в Детский зоопарк, который расположен со стороны Садово-Кудринской улицы.

Билеты в зоосад можно купить только онлайн. Они продаются по ссылке или в терминалах на входах.