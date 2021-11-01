РИАМО - 1 ноя. 250 библиотек, расположенных на территории Московской области, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» запланировали проведение различных онлайн-мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Мероприятия пройдут 4 ноября в День народного единства. Также они будут вести трансляции на своих сетевых площадках и портале «Культура.РФ».

Так, о творчестве великого русского писателя Федора Достоевского можно будет узнать из программы «Такой разный Достоевский», которую подготовила Клинская центральная библиотека выйдет.

А побывать на виртуальной экскурсии в мастерской японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки можно будет на площадках библиотеки искусств Электростали.

Кроме того, библиотека № 2 Реутова подготовила для своих читателей музыкальный мастер-класс мужского вокального ансамбля духовной и народной музыки «Отрада».

Для того, чтобы ознакомиться со всеми планируемыми мероприятиями, нужно зайти на портал «Культура.РФ». А еще о мероприятиях библиотек можно узнать в социальных сетях по хэштегам #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.