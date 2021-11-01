РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В управляющей компании «Любимый дом» Подольска до 8 ноября приостановили очный прием граждан во время локдауна, сообщается на сайте УК.

Так, ООО «УК «Любимый дом» приостанавливает очный прием населения в связи с указом президента РФ о нерабочих днях. Все вопросы жители могут задать только по телефону: 8(496)750-59-60, через сайт или по электронной почте: ukldom@mail.ru.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.