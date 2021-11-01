РИАМО - 1 ноя. Столичные власти не планируют снижать стандарты строительства жилья по программе реновации независимо от ситуации на строительном рынке, цен на строительные материалы и прочие факторы, об этом в интервью РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в рамках программы реновации в новые квартиры будут переселены жители 5 176 домов столицы.
«Помимо этого, будет построено примерно 7 млн квадратных метров сопутствующей недвижимости: больницы, школы, детские сады, магазины, поликлиники», – добавил заммэра.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей столицы из 5 176 ветхих домов.
Для переселения участников программы в комфортные жилищные условия в Москве возводят новые современные дома, а также комплексно благоустраивают городскую среду возле новых объектов.
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