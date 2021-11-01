РИАМО - 1 ноя. Столичные власти не планируют снижать стандарты строительства жилья по программе реновации независимо от ситуации на строительном рынке, цен на строительные материалы и прочие факторы, об этом в интервью РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Реновация для нас – это большая социальная задача. Мы делаем продукт, который людям прослужит долго. Избыточных вещей с точки зрения отделки мы не делаем, только разумные, хорошие, качественные. Снижать этот стандарт нельзя», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в рамках программы реновации в новые квартиры будут переселены жители 5 176 домов столицы.

«Помимо этого, будет построено примерно 7 млн квадратных метров сопутствующей недвижимости: больницы, школы, детские сады, магазины, поликлиники», – добавил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей столицы из 5 176 ветхих домов.

Для переселения участников программы в комфортные жилищные условия в Москве возводят новые современные дома, а также комплексно благоустраивают городскую среду возле новых объектов.