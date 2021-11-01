РИАМО - 1 ноя. Два автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в районе д. 82/37 в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено в сторону центра.
Судя по фотографии, столкнулись два автомобиля такси. Один из них после аварии врезался в светофор.
Общая загруженность дорог в понедельник в городе оценивается в 3 из 10 возможных баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
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