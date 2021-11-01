РИАМО - 1 ноя. На неделе с 25 по 31 октября в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило почти 12 737 обращений от жителей, сообщил руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«Из них 622 - на горячую линию администрации, по единому номеру «112» – 12 115. На телефон горячей линии администрации 24 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 22 - нарушения тишины, 8 обращений было связано с благоустройством городской территории, 5 вопросов уличного освещения, 4 – с работой ГИБДД, 3 – с бездомными животными, 1 обращение по вопросу экологии», - отметил Богданов.

Он уточнил, что по номеру «112» жители округа 6421 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2544 - полиции и ГИБДД. 61 обращение было связано с вызовами пожарных и спасателей, 85 - специалистов аварийно-газовой службы.

«За 10 месяцев 2021 года в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступила 451 тыс. обращений от граждан», - подытожил Богданов.