РИАМО - 1 ноя. С февраля этого года в стране началось обесценивание пенсий из-за высокой инфляции. Так, в феврале выплаты пенсионеров обесценились на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, сообщает Газета.ru.

При этом максимальное обесценивание произошло в сентябре – 1,8%.

По данным Росстата, статистика не учитывает единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

При этом номинально ежемесячные выплаты российским пенсионерам выросли. Рост составляет 5,5%, при этом инфляции составляет более 7%.

Ранее Центробанк принял решение повысить сразу на 0,75 п. п. ключевую ставку, теперь этот показатель составляет 7,5%, что является максимумом с лета 2019 года. Такое решение принято из-за введения нерабочих дней.

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