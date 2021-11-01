РИАМО - 1 ноя. У предприятий Московской области появилась возможность подать онлайн-заявку на вакцинацию работников от гриппа, это можно сделать на сайте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Для подачи заявки предпринимателям следует заполнить форму, в которой нужно указать наименование организации, адрес, контактное лицо и сведения о числе сотрудников, которые планируют сделать прививку от гриппа. Желающих вакцинироваться должно быть не менее 50 человек.

«Для удобства компаний, работающих в Подмосковье, мы запустили новую онлайн-услугу. Фактически в один клик предприятия смогут подать заявку на организацию на своей территории выездной вакцинации от гриппа», - отметила зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она добавила, что после получения заявки медорганизация свяжется с предприятием и сообщит время и дату выезда. Для прохождения вакцинации сотрудникам следует иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Еще сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках, мобильных комплексах вакцинации, торговых центрах Московской области.

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