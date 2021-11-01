РИАМО - 1 ноя. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на спортивной площадке в Ступине, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 30 октября. На спортплощадке на ребенка упали ворота. Мальчика госпитализировали.

Прокуроры установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.