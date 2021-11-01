РИАМО - 1 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 2238 пациентов, всего в регионе болезнь победили 450 111 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет населения от Covid-19 в Московской области составляет 66,1%, что больше чем общий показатель по России (46,8%).

Задать вопросы, касающиеся коронавируса, в Подмосковье можно по телефону горячей линии «122».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе задействовано более 500 аппаратов ИВЛ для лечения Covid‑пациентов. 80% госпитализированных не делали прививку от коронавируса.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России Елена Голухова считает отказ от вакцинации нелогичным и безответственным.

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