РИАМО - 1 ноя. Вакцинация от коронавирусной инфекции особенно важна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.

«Наличие сердечно-сосудистых заболеваний является дополнительным, специальным показанием именно для вакцинации», - сказал Бойцов.

Он напомнил, что само сердечно-сосудистое заболевание не провоцирует инфицирование, но повышает вероятность сложного течения коронавирусной инфекции и смерти.

«Противопоказаний, за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось только-только, нет», - уточнил Бойцов.

Кроме того, врач отметил, что всем стоит сделать прививку от гриппа, а старшему поколению и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями - вакцинироваться и от пневмококковой инфекции.

«Наличие вакцинации против гриппа снижает вероятность летального исхода в случае попадания в стационар на 20%. Это касается и прививки против пневмококковой инфекции», - уточнил Бойцов.

«Если мы сделаем все это, мы остановим все эти волны. Если не сделаем, то нам еще долго нужно будет жить в таких условиях. Мы будем и дальше терять наших близких», - заключил врач.

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