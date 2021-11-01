РИАМО - 1 ноя. Заместитель главы администрации Люберец Александр Семенов в понедельник во время онлайн-встречи пообщается с жителями округа и ответит на вопросы по деятельности объектов потребительского рынка и услуг в условиях временных ограничений, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 1 ноября в 18:00 проведу онлайн-встречу по вопросу деятельности объектов потребительского рынка и услуг в условиях временных ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Свои вопросы можете направлять на электронную почту: lubtorgadm@mail.ru или по телефону: 8(495)518-91-42», - сказал Семенов.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код доступа: 12345.