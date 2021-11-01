РИАМО - 1 ноя. В городских парках подмосковного Реутова стартовала экологическая акция «ПаркАрт», в рамках которой на деревьях рисуют сказочных персонажей, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Центральный городской парк и парк «Фабричный пруд» в Реутове принимают участие в экологической акции по сохранению зеленых насаждений «ПаркАрт». Благодаря этой акции на деревьях появляются сказочные персонажи, которые радуют детей и взрослых. Начинание поддержали активисты муниципального партийного проекта «Единой России» «Приходи в парк», - сказала заведующая структурного подразделения по эксплуатации парковых территорий Реутова Мария Никитина.

Она уточнила, что у рисунков не только эстетическая функция, но они также помогают защитить пострадавшие деревья.

«Художники рисуют только на тех деревьях, на которых под воздействием внешних факторов образовались морозобойные трещины, дупла или участки ствола без коры. Их обрабатывают специалисты-дендрологи - именно так на месте «раны» возникает ровная гладкая поверхность — настоящий холст, который так и просится, чтобы его разрисовали. Акриловые краски создают дополнительный защитный слой на дереве и препятствует проникновению влаги, бактерий и паразитов», - сказала Никитина. ⠀

Впервые подобная акция прошла в 2016 году в Измайловском парке Москвы, когда местная художница «несанкционированно» нарисовала «Ежика в тумане». Автора быстро нашли в социальных сетях и предложили ей создать еще несколько рисунков, но уже на «подготовленном холсте». С тех пор участниками акции стали многие московские парки, и природоохранная процедура превратилась в арт-проект.

С 2016 года в рамках акции «ПаркАрт» создано более 150 рисунков — пейзажей, изображений зверей, эльфов, птиц и репродукций работ Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Густава Климта и других. А в городских парках Реутова благодаря труду художников студии прикладного творчества «HappyArt» при Молодежном культурно-досуговом центре и Студии живописи «Этюд» появились волшебные герои русских сказок, Винни-Пух, Лис из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и мечтательный Муми-тролль Туве Янссон.