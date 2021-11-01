РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Площадки для воркаута и игры в бадминтон установят в ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска в 2022 году, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Пестов вместе с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем проинспектировал физкультурно-спортивный комплекс «Заречье», где были завершены работы по замене покрытия беговых дорожек, а также игровых площадок.

«Развитие ФСК «Заречье» будет продолжено. Во время состоявшейся встречи обсудили с активистами необходимость улучшить освещение дорожек и площадок, чтобы они могли использоваться в вечернее время – это будет учтено в муниципальной программе и проекте бюджета округа на 2022 год. В рамках инициативного бюджетирования в 2022 году будут установлены площадки для воркаута и игры в бадминтон», - написал Пестов.

В настоящее время на беговых дорожках комплекса уложены новые резиновые плиты общей площадью 2300 квадратных метров, сверху нанесены спортивное покрытие и разметка. При проведении работ были учтены рекомендации специалистов-легкоатлетов. Также было обновлено покрытие на волейбольной и баскетбольной площадках.