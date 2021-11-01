РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. Щелковский спортсмен одержал победу на первенстве Европы по тхэквондо, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Тхэквондист из Медвежьих Озер Роман Кулаженко завоевал золотую медаль первенства Европы.
Соревнования проходили на острове Крит в Греции. В турнире принимали участие более 1 тыс. спортсменов из 25 стран.
РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. Щелковский спортсмен одержал победу на первенстве Европы по тхэквондо, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
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