РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. Щелковский спортсмен одержал победу на первенстве Европы по тхэквондо, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Тхэквондист из Медвежьих Озер Роман Кулаженко завоевал золотую медаль первенства Европы.



Соревнования проходили на острове Крит в Греции. В турнире принимали участие более 1 тыс. спортсменов из 25 стран.