РИАМО - 1 ноя. Пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус открылись на ВДНХ по адресу проспект Мира, дом 119, строение 227. Выездной пункт будет работать ежедневно с 9 до 21 часов, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы – на ВДНХ. Его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на Covid-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве растет количество граждан, желающих вакцинироваться. Также увеличивается число людей, которым в скором времени будет необходима процедура ревакцинации.

Исходя из необходимости наращивания вакцинарной мощности в столице открываются новые медицинские пункты, где можно сделать экспресс-тест и прививку от Covid-19.

Новый пункт на ВДНХ принимает граждан России. В учреждении соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила: потоки посетителей разделены таким образом, чтобы люди, ожидающие вакцинацию и уже прошедшие через нее, не пересекались между собой.

Вакцинация проводится бесплатно. Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и номер СНИЛС – это нужно для того, чтобы отразить информацию о сделанной прививке на портале «Госуслуги». Также при вакцинации граждан попросят назвать свой номер мобильного телефона – на него после прививки придет QR-код.

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