РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. Порядка 1,9 тыс. раз жители городского округа Люберцы обращались в полицию за неделю с 25 по 31 октября, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Возбуждено 40 уголовных дел, из них 31 раскрыто по горячим следам. Из 9 нераскрытых преступлений – это дистанционное мошенничество. Вместе с управляющими компаниями мы провели работу по информированию жителей о том, как не стать жертвой мошенников, но случаи обмана людей продолжают. Жители продолжают верить мошенникам», - отметил Романцев.

Он также попросил жителей округа быть бдительными.

По его словам, за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 185 ДТП, пострадали 4 человека.