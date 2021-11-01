РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Полиция проводит проверку по факту выпадения 62-летнего мужчины из окна 4 этажа жилого дома №7а на Юбилейной улице подмосковной Балашихи, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

Согласно установленным данным, 31 октября мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Юбилейная, 7а. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. На место выехали экстренные службы округа.

«Звонок в полицию поступил 31 октября в 19:12 от прохожего. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту падения из окна мужчины 1959 года рождения», - сообщили в правоохранительных органах.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.