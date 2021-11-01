РИАМО - 1 ноя. Столичный «Парк киноприключений Мастера Панина» могут закрыть на три месяца за организацию и проведение массового мероприятия во время нерабочих дней, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Нарушение парком режима, установленного на период нерабочих дней, было выявлено Объединением административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе проведения ежедневных рейдов.

«На территории парка «Мастер Панин» проходило массовое мероприятие - «Гонки на выживание и империя трюков». В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено», - рассказал главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

Он отметил, что зрители шоу находились на трибунах без защитных масок и нарушали требования соблюдения социальной дистанции.

Факты нарушений были зафиксированы, за них юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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