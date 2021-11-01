РИАМО - 1 ноя. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 2866 новых случаев Covid-19, всего в регионе выявили 521 361 случай заболевания, сообщается на сайте стопокоронавирус.рф.

При появлении любых симптомов простуды жителям Подмосковья рекомендовали остаться дома и вызывать врача.

В регионе не сокращают плановую медпомощь, несмотря на увеличение нагрузки на систему здравоохранения из-за Covid-19. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежедневно в области зашкаливают вызовы скорых.

На аппаратах ИВЛ в медучреждениях Подмосковья находятся сотни человек, большинство из которых - это люди, не прошедшие вакцинацию от коронавируса.

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