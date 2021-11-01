РИАМО - 1 ноя. В России за прошедшие сутки скончались 1155 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших в пандемию в стране достигло 239 693 человек, сообщает оперштаб.

Всего в стране выявили 8 554 192 случая заражения коронавирусом, в том числе 40 402 случая за минувшие сутки. Победили болезнь 7 381 726 человек, из них 23 187 человек выздоровели за прошедшие сутки.

Вакцинация остается единственным и самым действенным способом борьбы с пандемией. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что трижды привитые от коронавируса вакциной «Спутник V» не имеют нареканий на побочные действия данного препарата.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса.

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