РИАМО - 1 ноя. За прошедшие сутки в столице подтвердили 7103 новых случая коронавируса, всего в городе зафиксировали 1 824 494 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице работают порядка 70 пунктов экспресс-тестирования на Covid-19. Они помогают выявить заболевание на ранней стадии. Результат такого теста будет известен уже через 15 минут.

В последние недели в мегаполисе наблюдается высокий прирост числа новых случаев инфицирования. Чтобы стабилизировать эпидситуацию, власти города приняли решение о ряде Covid-ограничений. В частности, в столице объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, часть сотрудников компаний и учреждений переведена на удаленку, а пожилые жители должны соблюдать домашний режим.

Также в последние дни власти мегаполиса отмечают активный темп вакцинации от коронавирусной инфекции.

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