РИАМО - 1 ноя. Сроки завершения программы реновации старого столичного жилфонда могут сдвинуться с 2035 года на 2032 год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы хотим быстрее (завершить реновацию - ред.), в 2032 году. Конечно, такую программу в такие сроки выполнить очень сложно. Ресурсов трудовых, инженерных, технических в стране не так много. Но мы это сделаем, чтобы экстренно избавиться от аварийного жилого фонда в Москве. Иначе этот вал нас бы просто захлестнул», — сказал Бочкарев в интервью РБК.

Он уточнил, что в рамках реновации уже заключены контракты более чем на 6 трлн рублей. Предусмотрено строительство 20 млн кв. м недвижимости для переселения миллиона москвичей.

Бочкарев также подчеркнул, что власти не планируют снижать стандарт реновационного жилья в связи с пандемией коронавируса и удорожанием строительства.

«Мы делаем продукт, который людям прослужит долго. Избыточных вещей с точки зрения отделки мы не делаем, только разумные, хорошие, качественные. Снижать этот стандарт нельзя. Я думаю, что мы удержимся», — сказал вице-мэр.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов.