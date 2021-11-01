РИАМО - 1 ноя. В России за прошедшие сутки выявили 40 402 случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования с начала пандемии составляет 8 554 192, сообщает оперштаб.

Сейчас в нескольких десятках регионов РФ наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, система здравоохранения испытывает крайне высокую нагрузку.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии, которая началась этой весной. Уровень заболеваемости в настоящее время почти критический.

Самым эффективным способом уберечься от коронавируса остается вакцинация. Ее проводят бесплатно. Подделка прививочных сертификатов карается по закону.

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