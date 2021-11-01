РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Рабочие завершают ремонт второго этажа поликлиники Климовской центральной больницы Подольска, об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава округа Николай Пестов.

Близится к завершению капитальный ремонт поликлиники Климовской центральной городской больницы (ныне – филиала №6 Подольской областной клинической больницы) на Больничном проезде. Ранее здесь отремонтировали 3 и 4 этажи. В текущем году работы ведутся на оставшихся двух. На днях ход ремонта проконтролировал Пестов.

«Практически закончен ремонт второго этажа, где расположены дневной стационар, кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, эндокринолога и невролога, лабораторное отделение. В левом крыле поликлиники оборудованы два кабинета неотложной помощи с отдельным входом, а также кабинет инфекциониста с процедурной. По контракту все работы планируется завершить к 15 декабря. Мы контролировали этот объект в летний период и сегодня видим изменения в лучшую сторону», - написал Пестов.

Помещения приводятся в соответствие с новыми стандартами в рамках программы губернатора Подмосковья «Наша поликлиника», предусматривающей мероприятия, чтобы площади лечебных учреждений стали более функциональными, удобными и красивыми. Оформление взрослых и детских поликлиник области будет выдержано в едином стиле. Благодаря проектным решениям в поликлинике разделен поток пациентов, созданы дополнительные возможности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В осмотре объекта участвовали жители – они в основном одобрительно отзываются о происходящих переменах. Беседа о качестве медицинской помощи подтверждает необходимость привлечения участковых терапевтов. Как и прежде, администрация округа окажет содействие в обеспечении жильем востребованных специалистов для их закрепления на нашей территории», - добавил Пестов.