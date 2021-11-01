РИАМО - 1 ноя. Гипертония, ожирение, сахарный диабет повышают вероятность госпитализации пациента при заражении коронавирусной инфекцией, сообщил главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.

«Существуют кардиометаболические факторы риска в части, касающейся вероятности госпитализации. Это артериальная гипертензия, <...> еще ожирение, фибрилляция предсердий, сахарный диабет и нередко онкологические заболевания. <...> У лиц молодого возраста - это нарушение толерантности к глюкозе, как возможная предтеча сахарного диабета», - сказал Бойцов.

Он отметил, что зачастую разделить факторы риска для людей пожилого возраста и с гипертонией довольно сложно. При этом если удается контролировать гипертонию, то вероятность госпитализации снижается.

«Отдельная тема - ишемические события, связанные с болезнями сердца и мозга. Они обостряются (при коронавирусе - ред.). Это может происходить и у тех, кто госпитализировался, и у тех, кто не госпитализировался. Вероятность возрастает на 10-15%», - добавил кардиолог.

По его словам, зачастую через 1-3 недели после перенесенного острого заболевания происходят инфаркты миокарда.

«Любое сердечно-сосудистое заболевание это повышение вероятности смерти примерно на 20%. Это касается и сахарного диабета, и ожирения, и деменции, и онкологических заболеваний», - уточнил врач.

Кроме того, пандемия коснулась и тех, кто не заболел. Это связано со снижением физической активности, злоупотреблением алкоголем, трудностями при записи к врачам в поликлиниках, заключил Бойцов.

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