РИАМО - 1 ноя. Столичные спасатели вызволили жителя Москвы из-под огромных мусорных завалов, которые он скопил в своей квартире, сообщает Федеральное агентство новостей.

Происшествие случилось в одном из домов столицы. Мужчина долгое время собирал различные вещи и мусор в своем жилище. В какой-то момент он оказался погребен под хламом и не смог выбраться из завалов самостоятельно. Чтобы освободиться, ему пришлось вызвать наряд спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС смогли войти в квартиру только после того, как взломали дверь. Спасатели вызволили жителя из-под мусорных завалов.

Мужчина не пострадал и отказался от медицинской помощи.