РИАМО - 1 ноя. Отборочный этап XVI Открытой олимпиады школьников по программированию стартовал в Москве, состязания пройдут в режиме онлайн. Пройти регистрацию необходимо на сайте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Длинный тур московского этапа продлится до 23 января, за этот период участникам необходимо решить 10 задач. Второй, короткий тур пройдет в декабре. Финал намечен на март.

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года. Эти состязания считаются одними из ведущих в России и мире.

Олимпиады по информатике пользуются большой популярностью среди московских школьников. Развиваться в этой области им помогают проекты «Математическая вертикаль» и «ИТ-класс в московской школе».