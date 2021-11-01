РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска проконтролируют в ноябре, как водители соблюдают правила перевозки пассажиров, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в ноябре 2021 года.

Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Перевозка пассажиров» будут проведены 2, 10, 16 и 23 ноября; по теме «Нетрезвый водитель» - 5, 12 и 19 ноября. Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений ПДД, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров.

В случае осложнения эпидемиологической обстановки на территории региона даты проведения мероприятий будут откорректированы.