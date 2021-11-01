РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 ноя. Юрий Копцик покинул пост первого замглавы администрации Королева.

В администрации Королева он проработал 7 лет, был руководителем администрации и первым заместителем главы администрации.

«Завершается важный, ответственный и серьезный этап в моей жизни – служба в администрации городского округа Королев. Семь лет сложной, но очень интересной работы под руководством губернатора Подмосковья, правительства Московской области и главы города Александра Ходырева», - написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что Королев и его жители стали для него родными, поблагодарил жителей и коллег за совместную работу, за интересные идеи, за добрые слова и поддержку и за конструктивную критику.

«От всей души желаю всем жителям счастья, здоровья и благополучия, а городу – дальнейшего процветания. Уверен, что новый руководитель города И.В. Трифонов с вашей поддержкой, вместе с жителями, продолжит развивать наукоград, делать его еще комфортнее, уютнее, удобнее для жизни и привлекательнее для развития инновационных проектов», - заключил Копцик.