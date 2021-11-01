РИАМО - 1 ноя. На текущий момент в России зарегистрированы 3 случая штамма коронавируса «мю» и 1 случай штамма «лямбда», сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что данных о том, что новый штамм AY.4.2 провоцирует более тяжелое течение заболевания, нет. В РФ выявили уже 5 случаев данного штамма коронавируса.

В настоящий момент в мире циркулируют сотни различных штаммов коронавирусной инфекции. У некоторых их них генетический код изменился настолько, что он может быть выделен в отдельную ветвь.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса с весны 2021 года. По его словам, опасность новых локальных вспышек инфекции остается даже в том случае, если человечество выработает коллективный иммунитет.

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