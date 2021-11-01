РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 ноя. Театр юного зрителя из Королева получил два диплома на театральном фестивале, сообщается на странице театра в Instagram.

15-й театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» проходил в театре «Город» с 20 по 29 октября. На фестивале Театр юного зрителя из Королева показал премьеру прошлого сезона спектакль «Горе от ума».

По итогам фестиваля театр из Королева получил два диплома «За лучший актерский ансамбль» и «За глубокий вдумчивый подход к воплощению русской классики».