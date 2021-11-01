РИАМО - 1 ноя. Начался всероссийский интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре!». Занятия будут проводиться до 20 декабря на платформе готовкцифре.рф, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Сейчас уже невозможно представить свою жизнь без цифровых технологий. Благодаря участию в интенсиве «Готов к цифре!» жители Подмосковья оценят свой уровень цифровой грамотности и смогут получить новые знания в области ИТ-технологий», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

По его словам, в рамках интенсива проведут мероприятия от партнеров, среди которых крупнейшие отечественные компании. Занятия проходят в онлайн-режиме и на бесплатной основе.

Участвовать в занятиях могут как профессионалы, так и люди, пока в полной мере не владеющие всем спектром цифровых инструментов.

Чтобы оценить уровень владения ИТ-компетенциями, участникам интенсива предлагают пройти комплексное тестирование. Оно проводится по следующим направлениям: «Цифровые устройства и сети», «Цифровая безопасность», «Коммуникации и сотрудничество», «Работа с информацией и цифровым контентом», «Цифровая личность». По итогам теста пользователям отправляют электронный сертификат.

Еще для участников мероприятия развернута широкая образовательная программа. На платформе пройдет свыше 30 вебинаров и мастер-классов по развитию цифровых навыков от ведущих специалистов ИТ-отрасли.

Интенсив «Готов к цифре!» проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».