РИАМО - 1 ноя. Госавтоинспекция Люберец с 1 по 7 ноября проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в целях предупреждения ДТП с участием пьяных за рулем, сообщает пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Данное мероприятие направлено на выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии или передают право управления пьяным людям. Также будут выявляться водители, не имеющие права управления и повторно нарушающие ПДД.

Инспекторы напоминают, что управление транспортным средством в пьяном виде является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на управление авто на срок от 1,5 до 2 лет.