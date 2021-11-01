В России могут отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов: если депутаты Госдумы примут соответствующий закон, граждане смогут самостоятельно решать, проходить ТО или нет. Обозреватель РИАМО узнала у экспертов, повлияет ли отмена обязательного техосмотра на количество дорожно-транспортных происшествий и смогут ли жители страны самостоятельно следить за техническим состоянием своих машин.

Новые правила

В 2021 году правила прохождения техосмотра в России значительно изменились. Так, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменил обязательное прохождение технического осмотра для получения страхового полиса ОСАГО. Кроме того, с 1 октября в России вступили в силу новые правила ТО: теперь карты техосмотра можно оформить только в электронном виде, а транспортные средства при въезде и выезде из пункта ТО фотографируют.

Сейчас в Государственной думе рассматривают еще один законопроект. Согласно документу, легковые автомобили и мотоциклы, которые используют исключительно в личных целях, и вовсе могут освободить от обязательного техосмотра. Если закон примут, то автомобилисты могут проходить технический осмотр своих машин по желанию. При этом будет и ряд исключений: техосмотр останется обязательным при смене владельца, при постановке автомобиля или мотоцикла на учет, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов транспортного средства.

Для коммерческого и пассажирского транспорта техосмотр останется обязательным.

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ТО уже не то

Как рассказал РИАМО директор по медиапроектам агентства КРОС Петр Кирьян, сегодня в инструментальном техосмотре участвует меньшинство автовладельцев. Многие же просто «покупают ТО».

«Реальность и правила должны соответствовать друг другу. Если система тотального контроля не срабатывает, значит нужен более гибкий механизм. И его предложили: контроль при смене собственника автомобиля», — считает эксперт.

Согласен с таким мнением и директор, сооснователь международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев. По его словам, техосмотра в России по факту и не было: правильную идею не смогли реализовать должным образом.

«Сейчас же обязанности по техосмотру перекладывают на плечи потребителя. Только авторы инициативы не учли, что не каждый человек готов заботиться о собственной безопасности. Не думая о себе, автовладелец подвергает риску других, и его это не беспокоит», — сказал он РИАМО.

Соловьев считает, что идея отмены обязательного ТО связана с политикой, при этом никто из инициаторов изменений не думает о последствиях принимаемых решений. По словам эксперта, после принятия закона в России ничего не изменится: останутся как автовладельцы, которые заботятся о состоянии своего транспорта, так и те, кто не следил за исправностью авто и не планирует этого делать.

В свою очередь, директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» Анна Уткина считает, что отказ от обязательного технического осмотра должен сопровождаться введением системы поощрений для автовладельцев, готовых по собственной инициативе регулярно проверять состояние транспортного средства. Стимулировать граждан проходить ТО можно, например, скидкой при получении ОСАГО.

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Техосмотр — не гарант безопасности?

Профильный комитет Государственной думы рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект об отмене обязательного ТО. По словам председателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, данная процедура уже давно не является гарантом безопасности на дорогах.

Однако автомобилисты считают иначе. В сентябре 2021 года сотрудники Fresh Auto провели опрос среди 1000 клиентов автосалонов компании по всей России. Выяснилось, что 800 респондентов считают процедуру прохождения техосмотра необходимой, так как от этого зависит безопасность водителя и пассажиров. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«Статистика ДТП по России говорит о том, что неисправность транспортных средств часто становится причиной аварий на дорогах. В 2020 году по этой причине произошло 7658 ДТП, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В них погибли 1223 человека — на 10,5% больше, чем в 2019 году», — рассказал собеседник РИАМО.

Чаще всего безопасно передвигаться на машине не позволяют повреждения систем рулевого управления и торможения. По статистике международной сети автосервисов Fit Service, из более миллиона автомобилей, которые компания проверила за последние три года, каждая четвертая машина имеет дефекты этих систем. «При этом люди продолжают ездить на неисправных автомобилях и не считают, что могут нанести какой-то вред окружающим», — сказал Соловьев.

Петр Кирьян же, в свою очередь, полагает, что вклад технического состояния автомобилей в статистику ДТП заметно ниже. В большинстве случаев правоохранители фиксируют злостные нарушения правил дорожного движения, ошибки и невнимательность водителей, плохое состояние дорожной инфраструктуры, которые и приводят к авариям. «Поэтому отмена формального обязательного техосмотра не должна повлиять на статистику», — считает Кирьян.

Анна Уткина также уверена, что отмена обязательного ТО не приведет к критическому увеличению числа ДТП. По ее словам, аварийность на дорогах зависит от целого ряда факторов, из которых трудно выделить определяющий.

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