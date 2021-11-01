РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Более 191 тыс. жителей подмосковного Подольска приняли участие во Всероссийской переписи населения, об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава округа Николай Пестов.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Ответственное государственное мероприятие проводится на всей территории страны в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений. Это важно для планирования дальнейшего развития страны.

В городском округе Подольск ежедневно работают 654 переписчика и 108 контролеров – по числу развернутых переписных участков. По состоянию на 31 октября, прошли перепись более 191 тыс. жителей. Но практически стольким же подольчанам еще предстоит это сделать. Почти 82 тыс. человек предпочли ответить на вопросы анкеты переписи на портале Госуслуг.

«Благодарю каждого, кто исполняет непростые обязанности переписчика, контролера, инструктора, уполномоченного Всероссийской переписи населения – это большая нагрузка и ответственный труд! Прошу всех жителей округа, кто еще не принял участие во Всероссийской переписи населения, до 8 ноября сделать это дистанционно на портале Госуслуг либо до 14 ноября – на переписных участках или при посещении переписчиками», - написал Пестов.