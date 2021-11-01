РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. В понедельник отопление временно отключили в домах на улице Беляева в микрорайоне Бахчиванджи Щелкова в связи с проведением работ по врезке газовых магистралей «Мособлгазом», сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отопление будет отключено с 10:00 до 17:00 в домах №№18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.