РИАМО - 1 ноя. В рамках развития территории на Очаковском шоссе в Западном округе Москвы планируется построить деловой центр, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о развитии территории приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Она внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города.

Сейчас на рассматриваемом участке площадью 1,9 га находятся производственно-складские здания общей площадью 6340 кв. м.

«Суммарная поэтажная площадь новых объектов составит 70 тыс. кв. м», — уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.