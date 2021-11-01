РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Футбольный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска в нынешнем сезоне не проиграл ни одной домашней игры в рамках чемпионата Московской области, сообщается на странице управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В минувшую субботу на стадионе «Машиностроитель» прошла очередная игра чемпионата Московской области - Лига А по футболу между клубами «Зоркий» из Красногорска и «Богородский витязь» из Ногинска. Красногорские футболисты, несмотря на гарантированное 3 место в чемпионате, вышли на эту игру заряженными на победу. Уже в первом тайме они обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Дениса Бескоровайного и Алексея Гусева. Второй тайм также остался за подопечными Дениса Лопатина, голы забили Николай Сладков и Руслан Имаев.

Итоговый счет - 4:0 позволил команде завершить сезон без поражений в домашних играх чемпионата, выиграв 13 игр и 2 завершив вничью.

Несмотря на запрет посещения зрителями последней игры, команда не осталась без поддержки. Преданные болельщики активно поддерживали свою команду за территорией стадиона, придав дополнительные силы футболистам. Команда отблагодарила своих болельщиков яркой победой.

Последнюю игру в нынешнем сезоне чемпионата команда «Зоркий» проведет на выезде. 4 ноября в 12:00 в городе Королеве желто-синие встретятся с местной командой «Металлист».